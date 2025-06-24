Воїни ССО знищили штурмову групу окупантів на Покровському напрямку

ССО знищили штурмову групу РФ. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці здійснили масштабну операцію на Покровському напрямі. Зокрема, було знищено штурмову групу окупантів, крім того, одного загарбника взяли в полон. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Бійці групи 144-го Центру ССО спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, розрахунками мінометів та гранатометів знищили штурмову групу росіян, яка напередодні завадила ротації суміжників, убивши одного й поранивши ще одного українського захисника», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, операція розпочалась з удару FPV-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти. Після загорання локомотиву шестеро росіян спробували втекти, п'ятеро з них були знищені.



За інформацією ССО, Один поранений прикинувся мертвим, але завдяки успішним діям екіпажів скидів «Боцмана» та «Велика» згодом здався. Його спрямували дронами до українських позицій, де оператори ССО евакуювали полоненого за допомогою HUMVEE.



Раніше ми писали, що знищено черговий катер Чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях