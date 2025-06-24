РФ намагається закріпитися біля кордону Дніпропетровщини

Мотоцикли, які не доїхали до адмінкордону Дніпропетровщини

У напрямку адміністративного кордону Дніпропетровщини ворог поступово просувається. Про це повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».



«ЗС РФ закріплюються або в населених пунктах на лінії адміністративного кордону, або всіма силами намагаються це зробити», - зазначив він.



За словами військового, методична робота триває цілодобово, проте повністю зупинити ворога не вдається. Через значну протяжність лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) і нестачу боєздатного особового складу командування змушене визначати пріоритетні напрямки для оборони.



Згідно з актуальною картою аналітичного проєкту DeepState, у районі селища Дачне Дніпропетровської області, яке межує з населеним пунктом Новоукраїнка Донецької області, вже починає формуватися «сіра зона».

Карта DeepState: сіра зона вже переходить адмінкордон Дніпропетровської області в районі селища Дачне, біля Новоукраїнки.

Тим часом як повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 17 атак противника в районах дев'яти населених пунктів. Серед них — прикордонні з Дніпропетровською областю Новосілка, Запоріжжя, Шевченко та Вільне Поле.

Раніше сьогодні РФ завдала ракетного удару по Дніпру. У місті прогриміла серія вибухів, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури — гуртожиток, гімназію, адміністративну будівлю та поїзд №52 Одеса - Запоріжжя.