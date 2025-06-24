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В Донецьку хочуть закрити ринок у районі залізничного вокзалу: люди бояться залишитися без роботи

24 червня 2025, 13:16

В Донецьку хочуть закрити ринок у районі залізничного вокзалу: люди бояться залишитися без роботи

В Донецьку хочуть закрити ринок у районі залізничного вокзалу: люди бояться залишитися без роботи

В окупованому Донецьку хочуть закрити ринок у районі залізничного вокзалу.

На початку червня з'явилася інформація про те, що ринок «Аквілон» на вулиці Гірній закриють. Окупаційна влада ДНР заявила, що на місці ринку може з'явитися сквер. Однак серед місцевих жителів пішла чутка про будівництво торгового центру.

До окупаційної адміністрації вже надходять скарги від місцевих жителів, які орендують торгові місця на цьому ринку. Вони нарікають на те, що втратять роботу.

Глава «ДНР» Денис Пушилін заявив, що остаточного рішення про долю ринку поки що не прийнято. Але якщо «Аквілон» знесуть, то власникам торгових точок запропонують торгівельні місця на іншому ринку. За попередньою інформацією, це може бути ринок «Маяк».

Так званий «голова уряду ДНР» Андрій Чортков запевняє, що мешканців у районі ринку опитали. Частина виступила проти знову ринку, частина за знесення. Глава окупаційної адміністрації Донецька запевняє, що за знесення ринку виступили 70% опитаних.

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