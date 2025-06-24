Російський FPV-дрон пошкодив автомобіль ДТЕК у Костянтинівці

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

Місто Костянтинівка вранці, 24 червня, знову потрапило під російський обстріл. Атака пошкодила інфраструктуру міста, зокрема пошкоджено автомобіль «ДТЕК Донецькі електромережі». Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 10:30 місто Костянтинівка знову стало мішенню ворожої атаки. Ударний безпілотник типу FPV потрапив об'єктом цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу було пошкоджено службовий автомобіль, який належить «ДТЕК Донецькі електромережі».



Раніше ми писали, що 23 червня російські війська завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. Відомо про постраждалих.

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