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У Дніпрі кількість жертв російської атаки зросла до семи, постраждало близько 70 осіб — ОВА

24 червня 2025, 14:43

У Дніпрі кількість жертв російської атаки зросла до семи, постраждало близько 70 осіб — ОВА

До семи зросла кількість загиблих у Дніпрі після російської атаки. Фото: ОВА До семи зросла кількість загиблих у Дніпрі після російської атаки. Фото: ОВА

До семи зросла кількість загиблих після російської атаки у Дніпрі вдень 24 червня. Постраждало близько 70 осіб, серед них 10 дітей. П'ятеро поранених — у тяжкому стані.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких торкнулася ця атака, постійно зростає», — написав він.

Сергій Лисак також повідомив, що в Самарі двоє загиблих, 9 постраждалих, більшість госпіталізовано. Четверо — у тяжкому стані.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Дніпрі прогриміли вибухи. За попередніми даними, було зафіксовано пуск ракет «Іскандер» або систем ППО С-300/С-400.

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