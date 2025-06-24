На окупованій Луганщині понад 30 тисяч мешканців залишилися без води

У місті Первомайськ, яке знаходиться на захопленій частині Луганської області, понад 30 тисяч мешканців залишаються без централізованого водопостачання. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Сергій Колягін.



За його словами, вночі внаслідок обстрілу було пошкоджено підприємство «Луганськвода».



«Через те, що нині вода на місто не надходить, без централізованого водопостачання залишилося понад 30 тисяч мешканців», — заявив він.



У місті функціонують дві свердловини, мешканці можуть набрати воду для побутових потреб.



Раніше ми писали, що на окупованій частині Донецької області продовжується погіршення ситуації з водопостачанням. Водосховища, які забезпечували водою Донецьку агломерацію, опинилися у критичному стані. Рівень води в річці Нижня Кринка та інших водоймах регіону знизився на десятки метрів, залишивши за собою оголені береги та мертву рибу.

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