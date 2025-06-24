У школах на окупованих територіях припинять вивчення української мови

На окупованих територіях мають намір припинити вивчення української мови у школах. Ілюстративне фото

Міносвіти Росії наприкінці минулого тижня оприлюднило проект наказу про зміну федеральної програми для шкіл. Документ виключає із шкільної програми цілком навчальний предмет «Рідна (українська) мова». Відомство також пропонує припинити вивчення української літератури з 1 по 9 класи. Про це повідомляє «Агентство. Новини».

Зазначається, що на виняток із програми української мови як рідної на всіх освітніх ступінях звернув увагу «Комерсант». Видання зазначило, що у 2023-2024 роках українську мову як рідну вивчали лише на окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях, а минулого — за заявою батьків також на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, у Криму та Башкортостані.

Згідно з існуючою програмою, українську мову як рідну рекомендується вивчати 736 годин: 260 годин – у 1-4 класах, 340 годин – у 5-9 класах, 136 годин – у 10-11 класах. Проект наказу передбачає скасування курсу цілком.

Проект наказу також виключає зі шкільної програми курс української літератури як рідної із 1 по 9 клас. У діючій програмі для цих класів на цей предмет відводилося 282 навчальні години: 112 годин – у 1-4 класах, 170 годин – у 5-9 класах. Українська література залишиться лише у програмі 10-11 класів.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що ці зміни вносяться «у зв'язку із геополітичною ситуацією, що змінилася у світі».

Вилучення української мови зі шкільної програми на окупованих українських територіях розходиться з тим, що російська влада декларує публічно.

Путін неодноразово заявляв, що Росія з повагою ставиться до української культури та мови.

«Ніколи не допускали нічого такого, що в Україні допускається щодо російської культури та російської мови», — говорив очільник Кремля у жовтні 2022 року.