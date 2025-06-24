Собака два тижні охороняв господаря після інсульту в Покровську

Результат обстрілів Донецької області російськими окупантами. Фото: кадр із відео

«Білий Янгол» і волонтери евакуювали з Покровська чоловіка, який переніс інсульт. Він пролежав два тижні без допомоги, поруч із ним увесь цей час перебував його собака. Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.







Рідні чоловіка, який довго не виходив на зв'язок, звернулися до поліції. Правоохоронці прибули разом із волонтерами та виявили чоловіка в критичному стані — він лежав на підлозі власного будинку без їжі, води та медичної допомоги.



Поруч із ним увесь цей час перебував його пес, який не полишав господаря ні на хвилину, навіть під час евакуації. Постраждалого доправили в лікарню, однак, попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

Пес, який не покидав господаря ні на хвилину.

Собаку забрали родичі. Крім того, «Білі янголи» евакуювали немобільну жінку, якій була потрібна медична допомога. Покровськ, що розташований поблизу лінії фронту, щодня потерпає від російських обстрілів.

Нагадаємо, у п'яти громадах Донеччини, де триває примусова евакуація родин із дітьми, залишається 121 дитина з 94 родин.