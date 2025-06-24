У Дніпрі вже 9 загиблих після російської атаки — ОВА

Знову збільшилася кількість загиблих у Дніпрі через російську атаку. Фото: ДСНС

Кількість загиблих у Дніпрі після російського обстрілу зросла до дев'яти. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами голови ОВА, 84 особи постраждали, 62 — госпіталізовані, з них семеро — у тяжкому стані.

У Самарі (Самар — місто Дніпропетровської області) кількість поранених збільшилася до 11, восьмеро людей госпіталізовано, четверо з них у тяжкому стані.

Загалом у Дніпрі та Самарі 11 загиблих, додав Лисак.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Дніпрі прогриміли вибухи — місто зазнало ракетної атаки з боку армії РФ.