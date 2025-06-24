Зеленський: Росія може атакувати країну НАТО протягом п'яти років

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у найближчі п'ять років Росія може зважитися на напад на одну із країн-членів НАТО. Про це повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu з посиланням на інтерв'ю Зеленського британському телеканалу Sky News.



На думку українського лідера, Москва може зробити такий крок з метою перевірити міцність Північноатлантичного альянсу. «Ми вважаємо, що починаючи з 2030 року Путін може мати значно більші можливості», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що зараз саме Україна стримує російську агресію, однак у майбутньому можливі нові загрози. Коментуючи стратегічні плани НАТО, які передбачають збільшення оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року, президент назвав такі темпи дуже повільними.



Зеленський закликав західні країни не відкладати дії, вказавши, що Росія вже планує нові військові кампанії: «Путіну потрібна пауза, йому потрібно скасування санкцій, йому потрібна навчена армія. А десять років це дуже довгий термін. На той час у нього буде готова нова армія».