Повітряні сили ЗСУ вдарили HAMMER по складах і техніці армії РФ

Після удару авіації ЗСУ горить склад ПММ окупантів.

Українська бойова авіація знищила живу силу і склади російських окупантів. Про це повідомили в блозі українських військових льотчиків «Соняшник».



«Як добре горить ПММ і стріляє БК», - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що удар по складах російської армії було завдано керованими авіабомбами AASM HAMMER.



Минулої доби Сили оборони України вразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три об'єкти ракетних військ і артилерії, а також один пункт управління російських військ.

Нагадаємо, Канада допомагає в модернізації українських вертольотів для боротьби з дронами-камікадзе.