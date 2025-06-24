Повітряні сили ЗСУ вдарили HAMMER по складах і техніці армії РФ

Українська бойова авіація знищила живу силу і склади російських окупантів. Про це повідомили в блозі українських військових льотчиків «Соняшник».
«Як добре горить ПММ і стріляє БК», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що удар по складах російської армії було завдано керованими авіабомбами AASM HAMMER.
Минулої доби Сили оборони України вразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три об'єкти ракетних військ і артилерії, а також один пункт управління російських військ.
Нагадаємо, Канада допомагає в модернізації українських вертольотів для боротьби з дронами-камікадзе.
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