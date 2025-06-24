На саміті НАТО Володимир Зеленський хоче зустрітися з Дональдом Трампом — AFP

Зеленський хоче зустрітися із Трампом на саміті НАТО. Колаж: Delfi

На полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє агентство AFP.

За інформацією агентства, зустріч запланована на першу половину дня, помічники обох глав держав все ще опрацьовують деталі.

Про це AFP повідомив високопосадовець Офісу президента України, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, Зеленський має намір обговорити з Трампом «санкції проти Росії» та купівлю американських озброєнь для ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у найближчі п'ять років Росія може зважитися на напад на одну з країн-членів НАТО.