В окупації підліток на машині збив на смерть молодого хлопця

На окупованій території Луганської області підліток збив машиною іншого підлітка.
Підліток з окупованого Суходольська вчинив ДТП і на смерть збив 16-річного пішохода, який переходив дорогу.
Хлопець переходив дорогу у невстановленому місці, коли на нього наїхало авто.
Місцева «поліція» знайшла водія, який зник з місця аварії — ним виявився 14-річний підліток, який керував автомобілем «ZAZ Forza».
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У місті Первомайськ, яке знаходиться на захопленій частині Луганської області, понад 30 тисяч мешканців залишаються без централізованого водопостачання.