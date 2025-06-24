В окупації підліток на машині збив на смерть молодого хлопця

На окупованій території Луганської області підліток збив машиною іншого підлітка.



Підліток з окупованого Суходольська вчинив ДТП і на смерть збив 16-річного пішохода, який переходив дорогу.



Хлопець переходив дорогу у невстановленому місці, коли на нього наїхало авто.



Місцева «поліція» знайшла водія, який зник з місця аварії — ним виявився 14-річний підліток, який керував автомобілем «ZAZ Forza».

У місті Первомайськ, яке знаходиться на захопленій частині Луганської області, понад 30 тисяч мешканців залишаються без централізованого водопостачання.