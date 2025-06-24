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Реєстрація житла українців в окупації: Росія ухвалила новий закон

24 червня 2025, 16:44

Реєстрація житла українців в окупації: Росія ухвалила новий закон

Маріуполь. Ілюстративне фото: t.me/mariupolnow Маріуполь. Ілюстративне фото: t.me/mariupolnow

У Росії ухвалили закон про те, як реєструватимуть права на нерухомість мешканці окупованих територій України.

Відповідно до закону, визнаватись та діяти будуть документи, які видали українські органи державної влади, органи місцевого самоврядування та засвідчили нотаріуси, якщо вони оформлені відповідно до українського законодавства до окупації.

Йдеться про частково окуповані Донецьку, Херсонську, Запорізьку та Луганську області.

Якщо документи було видано українськими органами влади після того, як Росія незаконно «прийняла» ці території до свого складу, вони не вважатимуться дійсними.

Для перевірки відповідності документів буде створено регіональні комісії, які проіснують до 1 січня 2028 року.

Закон набуде чинності через 90 днів після офіційного опублікування.

Чого ще вимагають окупанти?

При цьому всі мешканці окупації мають зареєструвати право власності за російськими законами. Як повідомлялося, наприкінці березня 2024 року окупаційна влада зобов'язала власників житла на непідконтрольних Україні територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей має зареєструвати право власності в «Єдиному державному реєстрі нерухомості» РФ. Таким чином, РФ нав'язує жителям окупації свої документи і змушує приймати громадянство.

 У разі відсутності відповідного запису в реєстрі або якщо житло має ознаки «безгоспного» — не використовується, за нього протягом року не вносяться комунальні платежі — «муніципальні органи» його просто заберуть.

 Для перереєстрації нерухомості окупаційна влада вимагає звернутися для внесення відповідних даних до реєстру з паспортом громадянина РФ.

Крім цього, глава Кремля Володимир Путін підписав указ, який забороняє громадянам «недружніх держав» реєструвати нерухомість в окупованих частинах України. До цього списку входять десятки країн — усі держави Європейського Союзу, США, Великобританія,  Україна, Чорногорія, Швейцарія, Японія, Австралія, Нова Зеландія та інші.

Згідно з указом, до 1 січня 2028 року забороняється державна реєстрація прав власності іноземців на нерухоме майно у так званих «возз'єднаних регіонах» — на окупованих територіях Донецької та Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Що кажуть правозахисники?

Правозахисники нагадують, що будь-які дії, вчинені окупаційними органами влади щодо житла на окупованих територіях України, є недійсними та не породжують жодних правових наслідків. Відповідно до статті 41 Конституції України та статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Правозахисники закликали українців не їхати на тимчасово окуповані території та утриматися від отримання російського паспорта РФ для перереєстрації нерухомості за законами РФ.

Ініціативи Києва

В Україні планують запровадити нову програму житлової підтримки українських переселенців. Людям, чиє житло залишилося в окупації, планують розпочати видавати ваучери, які можна буде витратити на нове житло. Про це заявив народний депутат та голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО у Верховній Раді Павло Фролов.

За його словами, йдеться про нову програму житлової підтримки ВПО, яка дасть змогу придбати нове житло замість втраченого на тимчасово окупованих територіях.

Раніше ми писали, що законопроєкт №11161 щодо права на компенсацію для ВПО , які мають зруйноване житло на окупованих територіях, досі не підписаний президентом України Володимиром Зеленським тому, що на його реалізацію необхідно 3,3 трильйона гривень.

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