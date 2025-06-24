У Донецьку майже рік судять водія вантажівки, який наїхав на дітей-велосипедистів

На окупованій території Донецької області майже рік триває судовий розгляд у справі про смертельну ДТП з молодими велосипедистами.

Торік у серпні водій вантажівки наїхав на колону неповнолітніх велосипедистів під окупованим Донецьком. В результаті постраждали 7 підлітків, у лікарні від отриманих поранень померла дівчина Дарина Самойлович.

Кримінальну справу стосовно 32-річного водія вантажівки передано до місцевого «суду», чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

На окупованій території Луганської області підліток збив на машині іншого підлітка.