«Шахеди» масовано атакували Золоті Пруди на Донеччині: загорілися будинки, є загибла та поранені

Вночі 24 червня російська армія направила сім безпілотників «Шахед» на село Золоті Пруди Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Зруйновані три приватні будинки. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще дві – отримали поранення.



У пресслужбі ДСНС у Донецькій області розповіли, що в селі загорілися три приватні будинки.



Рятувальники загасили пожежу на площі 30 квадратних метрів. Пошкоджені 10 будинків.

Нагадаємо, що вранці 23 червня армія РФ завдала удару по місту Добропілля на Донеччині, внаслідок чого виникла пожежа.