На Донеччині закрилося близько трьох тисяч ФОПів — жінки-підприємниці утримують малий бізнес

2025 рік розпочався із непростих випробувань для українського малого бізнесу. З перших тижнів січня підприємці зіштовхнулися з вимушеною паузою у роботі Єдиного державного реєстру через масштабну зовнішню кібератаку. Це значно вплинуло на статистику реєстрації та закриття ФОПів, створивши ефект відкладеного попиту на відкриття бізнесу.



Аналітики YC.Market виділяють п'ять ключових тенденцій:



1. Хвиля закриття. У першому кварталі 2025 року припинили діяльність понад 108 тисяч ФОП — на 50% більше, ніж у останньому кварталі 2024 року, коли закрилося близько 72 тисяч.



2. Помірне зростання відкриттів. Попри складнощі, за той же період було зареєстровано 56,8 тисячі нових ФОПів — приблизно на 20% більше, ніж у попередньому кварталі (47,3 тис.).



3. Без змін у галузевій структурі. Лідерами за кількістю нових реєстрацій залишаються роздрібна торгівля, ІТ та сфера «інших послуг». Ці ж напрямки лідирують і за кількістю закриттів, що свідчить про високу концентрацію малого бізнесу саме у цих секторах.



4. Географія відкриттів. Найбільша кількість нових ФОПів зареєстрована у Києві (8363). Також серед лідерів — Дніпропетровська (5 461), Львівська (4 428), Київська (4 310), Одеська (3 974) та Харківська (3 771) області. Ці регіони сумарно забезпечили понад половину нових реєстрацій країною.



5. Географія закриттів. Найбільша кількість закритих ФОПів - у Києві (14 212). За ним йдуть Харківська (9830), Дніпропетровська (9306), Одеська (8314), Львівська (7062) та Київська (6879) області.



Особливий випадок — Донбас. На Луганщині в I кварталі 2025 року відкрилося лише 75 ФОПів, а закрилося — 382. У Донецькій області закрилися 2 902 ФОПів, проти 679 відкриттів.





Гендерний зріз



Жінки продовжують відігравати ключову роль у підприємництві. У першому кварталі 2025 року вони становили близько 61—62% серед нових ФОПів та близько 52% серед закритих. Частка чоловіків — 38—39% серед реєстрацій та 48% серед ліквідацій.



У Луганській області жіночий бізнес складає 48,8% від загальної кількості ФОПів (30,4 тис. жінок-підприємниць), у Донецькій — 47,1% (51,2 тис. жінок-підприємниць).



За часткою жінок серед ФОП попереду: Хмельницька область — 53%; Волинська область — 50,6%; Кіровоградська область — 50,5%.



За кількістю жінок-підприємниць лідирують: Київ — 131,5 тис.; Дніпропетровська область — 83,5 тис.; Львівська область — 73,1 тис.; Харківська область — 71,3 тис.; Одеська область — 71,4 тис.

Підсумки та висновки



Незважаючи на технічні збої та невелике зростання нових реєстрацій, кількість закриттів ФОПів продовжує стійко перевищувати кількість відкриттів. Це означає загальне скорочення кількості малих підприємців у країні. Війна, що триває, та економічна нестабільність залишаються ключовими факторами, що обмежують розвиток малого бізнесу по всій Україні, дійшли висновку аналітики YC.Market.