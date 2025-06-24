Європа створює мінну «завісу» на кордоні з Росією

Укріплена прикордонна зона на східному кордоні НАТО з попереджувальним знаком, колючим дротом і протипіхотними мінами. Фото: ШІ

Європа будує нову «залізну завісу» з мільйонів мін. В умовах зростаючої загрози з боку Росії п'ять країн зміцнюють оборону, вдаючись до тактики, яку раніше прагнули заборонити, повідомляє The Telegraph.



Від Лапландії на півночі Фінляндії до Люблінського воєводства Польщі — Європа готується створити новий вибухонебезпечний заслін. Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща оголосили про вихід з Оттавської конвенції 1997 року, що забороняє протипіхотні міни. Очікується, що офіційні повідомлення про це будуть надіслані в ООН уже в червні.

Протяжність східного кордону НАТО з Росією і Білоруссю (виділена червоним): від півночі Фінляндії до півдня Польщі — понад 3450 км, де планується розгортання мінних полів.

Таким чином, країни отримають право виробляти, накопичувати та розгортати міни вже з кінця 2025 року. Разом вони охороняють 2150 миль (3460 км) зовнішнього кордону НАТО з Росією і Білоруссю.



Військові спеціалісти з планування розглядають ділянки європейських лісів і боліт, де потенційно будуть розміщені мінні поля, якщо Росія почне повномасштабний наступ проти альянсу.



Повернення протипіхотних мін свідчить про занепад глобальної кампанії з їхньої заборони — колись підтриманої принцесою Діаною, Тоні Блером і низкою впливових лідерів. Сьогодні те, що раніше вважалося неприйнятним, сприймається як необхідність.



Особливо вразлива в цьому контексті Литва, якій доводиться обороняти 450 миль (724 км) кордону з Білоруссю і Калінінградом (Кенігсбергом). Особлива увага приділяється так званому Сувалкському коридору — критично важливому маршруту постачання НАТО, а також «дзьобу папуги» — території, що виступає в Білорусь і де кожне село розташоване в межах кількох миль від ворожого кордону.