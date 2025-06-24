Російська авіація з початку 2025 року «скинула» майже сотню авіабомб на свої та окуповані території

Російський винищувач Су-35. Фото: «Ростех»

21 червня з російського літака «нештатно зійшла» авіабомба ФАБ-500 на окуповане місто Докучаєвськ у Донецькій області. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.



В результаті пошкоджені чотири приватні будинки. Там пробило дахи та вибило вікна. Загиблих та постраждалих немає.



Це вже не перша авіабомба, що впала на російські та окуповані території за цей місяць. Так, 11 червня півтонна російська авіабомба пробила воронку на городі жительки села Довгий Колодязь у Курській області.



Усього за період з 2 по 21 червня з російських літаків зійшли як мінімум ще 10 ФАБ: дві авіабомби впали поблизу міста Дебальцеве Донецької області, дві – на околицях Макіївки, дві – у Бєлгородській області, одна – у Волноваському районі, одна – під містом Ясинувата на Донеччині. Ще дві авіабомби ФАБ знайшли в селищі Чорнухине Луганської області.



Таким чином, ASTRA відомо про як мінімум 94 авіабомби – 87 ФАБ і сім УМПБ – і три ракети, що впали з російських літаків у РФ і на окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.

Нагадаємо, що вночі 24 червня «шахеди» масовано атакували село Золоті Пруди на Донеччині, внаслідок чого загорілися будинки, є загибла та поранені.