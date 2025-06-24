У Сіверську залишаються менше 400 мешканців: прифронтове місто живе без газу, води та світла

В Сіверську проживає 399 мешканців. Фото: Вільне радіо

У прифронтовому місті Сіверськ Донецької області залишається менше 400 осіб, у самій громаді — понад 500. Через постійні обстріли з боку армії РФ у місті немає газопостачання, електрики та водопостачання. Про це розповів начальник Сіверської міської військової адміністрації Олексій Воробйов в ефірі національного телемарафону.



«У Сіверську проживає 399 жителів, загалом у громаді — 523 особи. На жаль, жителі виїжджають лише в тому випадку, якщо загинув із близьких і нема з ким залишатися», — розповів він.



Воробйов запевнив, що дітей у громаді немає.



«Вже більше місяця люди у громаді живуть без світла, води та газу через постійні російські атаки. Але громада живе. Все, що залежить від нас, намагаємось дати. Завозимо генератори, завозимо паливо, є зв'язок. Нікого не кидаємо», — повідомив він.



Начальник адміністрації заявив, що місцеві жителі отримують гуманітарну допомогу раз на місяць.



Раніше ми писали, що російські війська 18 червня вдарили по Сіверську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено міську раду.

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