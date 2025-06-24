Трамп заявив, що хоче укласти угоду з Росією

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на досягнення угоди із Росією. Так він відповів на питання про можливу згадку Росії як загрози в комюніке країн НАТО за підсумками саміту, що відбудеться в Гаазі, пише ТАСС.

«Я маю поглянути на це. Але я хотів би побачити угоду з Росією. Як ви знаєте, Володимир Путін зателефонував мені. Він сказав: "Можу я допомогти вам з Іраном?" Я відповів: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з вами". І я сподіваюся, що нам вдасться укласти угоду з Росією»,— сказав американський президент із журналістами на борту літака, що прямує до Гааги, де пройде саміт НАТО.

Дональд Трамп мав на увазі телефонну розмову лідерів Росії та США 14 червня. Сторони обговорювали ірано-ізраїльський конфлікт і Володимир Путін запропонував виступити посередником для врегулювання питання.

Трамп говорив, що відповів російському лідеру таке: «Давай спочатку займемося Росією, добре? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом».

Раніше повідомлялося, що на полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.