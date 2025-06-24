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Успішний рейд: бійці 3-ї ОШБр знищили взвод окупантів

24 червня 2025, 18:47

Успішний рейд: бійці 3-ї ОШБр знищили взвод окупантів

Третя окрема штурмова бригада вибиває окупантів із району Рідкодубу.

Підрозділи Третьої окремої штурмової бригади провели успішну рейдову операцію у районі населеного пункту Рідкодуб, розташованого на стику Харківської та Донецької областей. Під час наступу бійці знищили взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії Росії.

Після зачистки ворожих позицій, українські штурмовики закріпилися на нових рубежах. В операції ключову роль відіграла 3-я рота Karakurt Colony 2-го механізованого батальйону, яка зуміла покращити тактичний стан сил оборони на цій ділянці фронту.

Незважаючи на активні штурми з боку супротивника вздовж усієї лінії бойового зіткнення, Третя штурмова бригада не лише стримує тиск, але й продовжує контратаки, підтримуючи сусідні підрозділи.

Нагадаємо, українські захисники знищили штурмову групу окупантів на Покровському напрямі.

ТЕГИ

Місця
Донецька область Рідкодуб
@novosti.dn.ua

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