Третя окрема штурмова бригада вибиває окупантів із району Рідкодубу.



Підрозділи Третьої окремої штурмової бригади провели успішну рейдову операцію у районі населеного пункту Рідкодуб, розташованого на стику Харківської та Донецької областей. Під час наступу бійці знищили взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії Росії.



Після зачистки ворожих позицій, українські штурмовики закріпилися на нових рубежах. В операції ключову роль відіграла 3-я рота Karakurt Colony 2-го механізованого батальйону, яка зуміла покращити тактичний стан сил оборони на цій ділянці фронту.



Незважаючи на активні штурми з боку супротивника вздовж усієї лінії бойового зіткнення, Третя штурмова бригада не лише стримує тиск, але й продовжує контратаки, підтримуючи сусідні підрозділи.

Нагадаємо, українські захисники знищили штурмову групу окупантів на Покровському напрямі.