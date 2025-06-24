У Чорнобильській зоні кінь Пржевальського підірвався на міні РФ

Місце підриву коня Пржевальського на російській міні в Чорнобильському біосферному заповіднику. Фото: Державна прикордонна служба України.

У Чорнобильському біосферному заповіднику на російській міні підірвався і загинув кінь Пржевальського. Про це повідомила благодійна організація UAnimals з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.



Інцидент стався поблизу одного з занедбаних лісових маршрутів, де раніше знаходилися позиції російських окупаційних військ. Вибух зафіксували українські прикордонники.



Це вже не перший випадок загибелі рідкісних тварин у Чорнобильській зоні. У травні 2024 року аналогічним чином загинули ще два представники зникаючого виду.

Місце підриву коня Пржевальського на російській міні в Чорнобильському біосферному заповіднику. Фото: Державна прикордонна служба України.

«Тварини часто стають жертвами мін. Вони заходять на не розміновані ділянки, особливо в природних зонах, які розміновуються в останню чергу. На деокупованих землях у пріоритеті – житлові райони. Повне розмінування всієї території України може зайняти щонайменше 75 років», – йдеться в повідомленні UAnimals.

Нагадаємо, російська атака в ніч на 18 червня зруйнувала Краматорську державну лікарню ветеринарної медицини, яка слугувала притулком для тварин.