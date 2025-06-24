У Чорнобильській зоні кінь Пржевальського підірвався на міні РФ

У Чорнобильському біосферному заповіднику на російській міні підірвався і загинув кінь Пржевальського. Про це повідомила благодійна організація UAnimals з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.
Інцидент стався поблизу одного з занедбаних лісових маршрутів, де раніше знаходилися позиції російських окупаційних військ. Вибух зафіксували українські прикордонники.
Це вже не перший випадок загибелі рідкісних тварин у Чорнобильській зоні. У травні 2024 року аналогічним чином загинули ще два представники зникаючого виду.
Місце підриву коня Пржевальського на російській міні в Чорнобильському біосферному заповіднику. Фото: Державна прикордонна служба України.
«Тварини часто стають жертвами мін. Вони заходять на не розміновані ділянки, особливо в природних зонах, які розміновуються в останню чергу. На деокупованих землях у пріоритеті – житлові райони. Повне розмінування всієї території України може зайняти щонайменше 75 років», – йдеться в повідомленні UAnimals.
Нагадаємо, російська атака в ніч на 18 червня зруйнувала Краматорську державну лікарню ветеринарної медицини, яка слугувала притулком для тварин.
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