Суховантаж на рейді Ялти очікує заходу до Севастополя за українським зерном

У Ялтинській затоці на рейді знаходиться суховантажне судно, яке, за інформацією моніторингової групи «Кримський вітер», очікує заходу в порт Севастополя для завантаження українським зерном.

Зазначається, що подібні судна, як правило, стоять на якорі біля Ялти доти, доки не звільниться причал біля зернового терміналу у Севастополі.

Згідно з даними супутникових знімків, довжина поточного балкера становить близько 175 метрів.

Нагадаємо, судно завантажене, ймовірно, вивезеним із окупованих територій України зерном, раніше було помічено біля зернового терміналу «Авліта» у бухті Севастополя тимчасово окупованого Криму.