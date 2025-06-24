«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованого Донецька: його звинувачують у «шпигунстві для ГУР»

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно 35-річного жителя окупованого Донецька Юліана Білоконя. Про це стало відомо з повідомлення «прокуратури ДНР».



Окупанти заявили, що нібито «у жовтні 2023 року Білоконь у Донецьку збирав відомості про місця дислокації підрозділів ЗС РФ».



«Дані він передавав співробітнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою месенджерів», — сказали у фейковому відомстві.



Псевдосуд «засудив» жителя Донецька до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту та інфраструктури ЛНР» та колишньому окупаційному меру Алчевська Альберту Апшеву.