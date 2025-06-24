Ракетні удари по Дніпру та області: кількість загиблих зросла до 17 людей, поранених – до понад 200

Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпро та Самар зросла до 17 людей. Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.



Поранення отримали понад 200 людей, у тому числі 19 дітей.



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що у Дніпрі пошкоджені інфраструктура, навчальні та медичні установи, адміністративні будівлі, 46 багатоповерхівок, 41 приватний будинок, гуртожитки, будівлі ДСНС, пасажирський поїзд, заправка, СТО, господарські будівлі, торгові павільйони та магазини.



У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області уточнили, що пошкоджені понад 220 автомобілів та мотоциклів, дитяча лікарня та дитячий садок.

Нагадаємо, що 24 червня Росія балістичними ракетами завдала удару по Дніпру та Самару на Дніпропетровщині. Пошкоджений, зокрема, пасажирський потяг №52 Одеса-Запоріжжя.