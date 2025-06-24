Часів Яр штурмували російські десантники та спецназ – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Місто Часів Яр Донецької області штурмує «різноманітне» угруповання російських військ. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, місто штурмували, зокрема, російські Повітряно-десантні війська та спецназ.



«Там були саме кваліфіковані штурмові підрозділи. Вони були використані саме за своїм головним призначенням. Але сказати, що зрештою вони виявилися дуже ефективними – ні, не вийшло. Станом на зараз взяття Часового Яру, яке вони хотіли провести понад рік тому, не відбулося», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що українська армія не дала військам РФ на мотоциклах прорватися до позицій на Покровському напрямку.