У ЗСУ назвали один з головних планів Росії на літній наступ

Ситуація поблизу Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Зараз є проблема у східній частині Покровського напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, там сильна інтенсифікація спроб російських військ пройти до Костянтинівки саме зі східної частини Покровського напрямку через трасу «Покровськ-Костянтинівка» на північ.



«Ось ця атака на північ на східному фасі Покровського напрямку – це фактично один з очевидних планів Російської Федерації станом на літню кампанію, одна з очевидних точок докладання зусиль. Якщо раніше була очевидна спроба обійти Покровськ із заходу, то зараз очевидна спроба прорватися ось тут між Покровськом та Костянтинівкою», – розповів речник ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що місто Часів Яр Донецької області штурмували російські десантники та спецназ.