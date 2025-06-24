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Донецька влада проінспектувала наслідки атак у Святогірську та Краматорську

24 червня 2025, 21:51

Донецька влада проінспектувала наслідки атак у Святогірську та Краматорську

Донецька влада проінспектувала наслідки атак у Святогірську та Краматорську

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін проінспектував наслідки нещодавніх обстрілів у Святогірську та Краматорську. В обох випадках окупанти цілеспрямовано завдали ударів по житлових багатоповерхових будинках, внаслідок чого є загиблі та поранені.

ФОТО Донецької ОВА

У Святогірську разом із головою громади було визначено першочергові потреби місцевих жителів. Донецька ОВА допоможе у консервації пошкоджених будівель. Наразі постраждалим сім'ям надається тимчасове житло у більш безпечних районах.

У Краматорську внаслідок удару по багатоповерхівці у старій частині міста загинули шестеро людей. Місцеві служби продовжують розбір завалів та вивезення будівельного сміття. Там, де це можливо, проводяться роботи з відновлення комунікацій.

«Забезпечення хоча б відносно нормального життя — наше пріоритетне завдання, — наголосив Вадим Філашкін. — Ми зробимо все можливе, щоб мешканці області мали доступ до водопостачання, електрики та газу, навіть за умов постійної загрози».

Нагадаємо, російська армія минулої доби, 23 червня, 26 разів обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є людські жертви, пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.

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