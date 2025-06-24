Зеленський відповів, що необхідно для того, щоб Росія закінчила війну

Президент України Володимир Зеленський у парламенті Нідерландів. Фото: ОПУ

Щоб по-справжньому закінчити війну та побудувати справжній міцний мир, західним союзникам потрібно діяти за двома основними напрямками. Про це під час звернення до Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, перший напрямок – це максимальна ізоляція Росії.



«Це означає політичну ізоляцію, санкції всіх видів і припинення будь-якого співробітництва, яке допомагає їм вижити й продовжити воювати. Кожна схема, яка дозволяє їм продовжувати, повинна бути перекрита. Нам потрібен сильний 18-й пакет санкцій ЄС. Нам потрібні жорсткі, болючі санкції щодо російської нафти. Зараз багато дискусій точаться навколо різних варіантів обмеження ціни на російську нафту. Найважливіше, щоб обмеження ціни справді працювало. І коли говоримо про обмеження ціни, важливо пам'ятати, що будь-яке зниження доходів Росії від продажу нафти допомагає наблизити мир. Але що справді зашкодить їм і по-справжньому обмежить їхню здатність вести війну, це обмеження на рівні 30 доларів за барель. Ми повинні по-справжньому заблокувати їхній танкерний флот і відрізати їх від міжнародного банкінгу», – зазначив Зеленський.



Президент заявив, що другий напрямок – це стабільність в оборонній підтримці.



«Я закликаю вас підтримати усі довгострокові програми підтримки та співпраці з нами, з Україною. Росія має побачити, що Україна не залишиться на самоті й що Європа не відступить. І дуже важливо підтримати необхідність збільшення витрат на оборону в інших європейських країнах», – додав він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти угоду з Росією.