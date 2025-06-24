Донецька область: «Рубіж» та «Сила Свободи» нищать піхоту РФ у Спірного

У районі населеного пункту Спірне на Донеччині бійці Національної гвардії України з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» спільно з бійцями 4-го батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» успішно знищують невеликі групи російської піхоти.



Операції проводяться із застосуванням FPV-дронів та скидів, що дозволяє ефективно завдавати ударів по ворогові та стримувати його просування. За наявними даними, дії українських підрозділів значно послаблюють позиції окупантів у цьому напрямку.



Українські захисники продовжують впевнено тримати оборону та демонструють високий рівень підготовки у сучасних умовах бойових дій.

Нагадаємо, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади провели успішну рейдову операцію в районі населеного пункту Рідкодуб, розташованого на стику Харківської та Донецької областей. Під час наступу бійці знищили взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії Росії.