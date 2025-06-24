Війська Росії обстріляли Костянтинівку: важкі поранення отримав чоловік

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

24 червня російська армія обстріляла житловий сектор міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель. В момент удару він під'їхав на автомобілі до свого будинку. Чоловік отримав важкі поранення уламками. Його оперативно евакуювали та доправили до міської лікарні.

Нагадаємо, що вночі 24 червня «шахеди» масовано атакували село Золоті Пруди на Донеччині, внаслідок чого загорілися будинки, є загибла та поранені.