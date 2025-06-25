Катер РФ під ударом ЗСУ в Херсонській області. Фото: кадр із відео

Окупанти на лівобережжі Херсонщини підпалюють власні позиції, саботуючи виконання бойових завдань. Агенти руху «АТЕШ» з-поміж військовослужбовців 205-ї бригади повідомили про намір бійців 1-го батальйону влаштувати навмисні пожежі на своїх позиціях.



Причина — спроба достукатися до командування і саботувати накази. Ці дії — не поодинокі випадки, а результат хаосу, втоми й деградації дисципліни в підрозділі.



Дедалі більше солдатів висловлюють невдоволення методами роботи комбрига Едуарда Шандури, який, за їхніми словами, не шкодує особовий склад, кидаючи людей на «м'ясні» штурми заради особистої вигоди та кар'єрного зростання.



Агенти також уточнюють, що криза у 205-й бригаді — не нова. Військовослужбовці досі пам'ятають історію з комбригом «Скіфом», який бив підлеглих, а згодом отримав підвищення в Генштаб.

Раніше повідомлялося, що РФ проводить навчання з форсування Дніпра з метою повторного штурму Херсона.