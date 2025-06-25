Російські війська дронами атакували Покровськ: є загиблий та поранені

24 червня близько 11:00 російська армія FPV-дроном вдарила по автодорозі на виїзді з міста Покровськ у напрямку міста Родинське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Внаслідок атаки загинув чоловік 1983 року народження.



Близько 12:00 FPV-дрони атакували північну частину Покровська. Уламкове поранення стегна отримав чоловік 1964 року народження. Постраждалого доправили до Добропільської лікарні інтенсивного лікування.



Орієнтовно о 14:00 окупанти FPV-дроном знову вдарили по місту. Постраждала жінка 1964 року народження.

Нагадаємо, що вночі 25 червня російська авіація скинула авіабомбу на місто Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого пошкоджена дев'ятиповерхівка та поранені п'ять людей.