Німеччина профінансує виробництво українських БПЛА на мільйони євро — Der Spiegel

Виробництво далекобійних українських дронів профінансує Німеччина. Фото: ZDF

Уряд ФРН профінансує виробництво українських ударних безпілотників на мільйони євро.

Про це повідомив журнал Der Spiegel із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, угода становитиме «тризначну мільйонну суму».

Конкретно йдеться про виробництво далекобійних безпілотників типу Ан-196 («Лютий»), які зможуть вражати цілі на відстані близько 2 тисяч кілометрів.

Як пише видання, Україна завдяки німецькій допомозі зможе виготовляти кілька сотень таких БПЛА.