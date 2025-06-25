На Канарах помітили людину, дуже схожу на Януковича

Дуже схожа на Януковича людина помічена на Канарах. Фото: instagram Слави Камінської

Українська співачка, колишня учасниця гурту «НеАнгелы» Слава Камінська опублікувала фото з людиною, схожою на експрезидента України Віктора Януковича, зняте, як вона стверджує, на Канарських островах.

«Які люди на Канарах!», — написала Камінська.

Нагадаємо, після втечі з України у 2014 році Янукович живе в Росії. У червні 2014-го він став героєм мема «Астанавітєсь!», коли з емоційною промовою звернувся до свого послідовника — Петра Порошенка. З того часу Янукович більше не з'являвся у медіапросторі.

Колишнього президента України внесено до списків санкцій Євросоюзу та США. А тому постає питання, як він міг опинитися на Канарах.

Ймовірно, чоловік на фото — дуже схожа на експрезидента України людина. І тоді можна припустити, що десь на Канарах помічено двійника Віктора Януковича.

За інформацією видання Baza, колишній депутат Верховної Ради та соратник Януковича Олег Царьов припускає, що Янукович на фото несправжній, тому що, за словами Царьова, він не дозволив би зробити з собою селфі і не поїхав би до Європи з міркувань безпеки.