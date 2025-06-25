Війська РФ за добу 68 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є загиблі та поранені — ОВА

Наслідки російського обстрілу в одному із населених пунктів Донецької області 24 червня. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські окупаційні війська 68 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 25 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 будинки, у Новому Донбасі поранено людину. У Покровську 1 особа загинула та 2 поранені, у Родинському 1 особа поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Шахівській громаді пошкоджено 8 будинків: 5 у Новоторецькому, 2 у Володимирівці, 1 у Новотроїцькому. У Нововодяному Білозерської громади пошкоджено 2 будинки та ферму.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено будинок та господарську споруду. У Новоявленці Новодонецької громади 1 особа загинула та 1 поранено, пошкоджено будинок та авто. У Новоандріївці Андріївської громади пошкоджено гараж. У Золотих Ставках Олександрівської громади пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці 3 людей поранено, пошкоджено 38 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 промислові будівлі, 5 автомобілів та газопровід.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та промзона.

З прифронтових населених пунктів евакуйовано 278 осіб, у тому числі 19 дітей, наголосив керівник ОВА.