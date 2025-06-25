Армія РФ безпілотниками атакувала Новоявленку на Донеччині: під завалами загинула жінка, є поранена

Наслідки удару по селищу Новоявленка на Донеччині. Фото: ДСНС

Вночі 25 червня російські війська двома БПЛА вдарили по селищу Новоявленка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



На місці влучання зруйнований житловий будинок, під завалами якого опинилась людина. Під час аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.



Роботи завершені. Рятувальники розібрали 350 кілограмів будівельних конструкцій, а також загасили пожежу на площі 105 квадратних метрів.



Крім того, відомо про одну поранену людину. Пошкоджені приватний будинок та легковий автомобіль.



Речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила, що загибла жінка 1938 року народження.

Нагадаємо, що 24 червня російські війська дронами атакували місто Покровськ на Донеччині, внаслідок чого є загиблий та поранені.