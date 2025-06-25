У Луганській області окупанти примусово мобілізуватимуть жителів навіть без паспорта РФ – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області примусово мобілізуватимуть навіть за відсутності паспорта Росії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, таке рішення ухвалили у Кремлі.



«Тепер з особами без громадянства та іноземними громадянами Міністерство оборони Росії укладатиме договір до закінчення періоду мобілізації або до завершення дії воєнного стану», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що Росія посилить вплив пропаганди на молодь в окупованій Луганській області.