HIMARS знищив позиції ворога на Сумщині — САУ та гаубиці

На Сумщині працює HIMARS — ЗСУ накрили артилерійські позиції російських військ. Про це повідомляє телеграм-канал «Скадовський Захисник».
За попередніми даними, знищено:
Загалом минулої доби втрати російських окупантів склали 950 осіб. Крім того, українські військові знищили танк, шість бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню.
Сили оборони України також збили 131 безпілотник оперативно-тактичного рівня та знищили 123 одиниці автомобільної техніки противника.
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