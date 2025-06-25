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HIMARS знищив позиції ворога на Сумщині — САУ та гаубиці

25 червня 2025, 12:58

HIMARS знищив позиції ворога на Сумщині — САУ та гаубиці

Удар по артилерії РФ. Фото: кадр із відео Удар по артилерії РФ. Фото: кадр із відео

На Сумщині працює HIMARS — ЗСУ накрили артилерійські позиції російських військ. Про це повідомляє телеграм-канал «Скадовський Захисник».

За попередніми даними, знищено:

  • – гаубиці Д-30
  • – самохідна артилерійська установка 2С1 «Гвоздика»

Загалом минулої доби втрати російських окупантів склали 950 осіб. Крім того, українські військові знищили танк, шість бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню.

Сили оборони України також збили 131 безпілотник оперативно-тактичного рівня та знищили 123 одиниці автомобільної техніки противника.

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