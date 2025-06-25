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ЗСУ розрізали навпіл російський поїзд у Токмаку

25 червня 2025, 13:40

ЗСУ розрізали навпіл російський поїзд у Токмаку

Близько 11:15 ранку в районі тимчасово окупованого Токмака Сили оборони України провели точкову операцію: з першого удару зупинили російський вантажний поїзд, буквально розрізавши його навпіл. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, починається «боулінг» — хтось більше виб'є вагонів. За попередніми даними, у складі було понад 40 вагонів, включаючи цистерни та контейнери.

Місце удару по потягу РФ.

Андрющенко також зазначив, що Сили оборони Півдня демонструють вищий клас у ліквідації логістики противника.

Раніше на Сумщині за допомогою HIMARS ЗСУ накрили артилерійські позиції російських військ.

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