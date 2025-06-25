Десятки дронів щодня атакують Горлівку: як «ДНР» перетворила людей на живий щит

У середньому за один тиждень російські сили збивають від 200 до 300 українських безпілотників над окупованою Горлівкою. Ця цифра може здатися такою, що шокує — особливо якщо керуватися офіційною риторикою «ДНР», яка стверджує, що ЗСУ полюють громадянське населення. Проте за масовими атаками криється інша картина: дрони ЗСУ насамперед полюють на військові цілі, які окупанти вміло ховають серед цивільної інфраструктури.
Горлівка — це прифронтове окуповане місто Донецької області. До повномасштабного вторгнення РФ до України у Горлівці залишалося близько 240 тисяч осіб. На відміну від ряду сусідніх фронтових міст, захоплених російською армією, у Горлівці збереглася цивільна інфраструктура. І головна проблема мирних жителів у тому, що за їхніми спинами у цивільній інфраструктурі військові ховаються ще з 2014 року.
Найбільш помітні атаки дронів припадають на громадський транспорт та автомобілі. З першого погляду — звичайні маршрутки та старі автобуси, проте за умов російської окупації це може бути лише маскування.
Російські окупанти системно використовують цивільний транспорт для перекидання військових та спецпідрозділів, а також для перевезення боєприпасів та обладнання. Але це ретельно маскують.
Крім того, з осені 2024 року в міських автобусах встановлюють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця техніка пригнічує сигнали дронів, збиває GPS-навігацію та заважає управлінню FPV-дронами. Тобто автобус, який візуально не відрізняється від громадського, може бути рухомою військовою платформою. Тому такі цілі потрапляють під удари ЗСУ.
Але окупаційна влада підносить таке ноу-хау як вимушений захід, нібито через те, що українські дрони полюють на мирних людей, коли ті пересуваються містом.
Багато випадків ударів по транспорту сталося у Микитівському районі Горлівки. Нижче лише частина випадків:
За класикою окупанти не повідомляють про поранення чи ліквідацію військових. «Щастя» для них повідомити про жертви серед цивільних. А ось випадки, коли поранено лише водія — підозрілі. Він просто може бути єдиним цивільним в автобусі, а про решту жертв серед пасажирів просто не можна говорити. Інакше російські пропагандисти просто не мають приводу для звинувачень на адресу «українських нацистів».
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Російські війська розміщують військове обладнання безпосередньо на житлових будинках в окупованих містах. У Горлівці це найбільш актуально, тому що позиції ЗСУ перебувають на відстані приблизно 7–10 км від околиць окупованого міста, а в деяких напрямках — навіть ближче ніж 5 км. Все залежить від конкретної ділянки фронту.
Це пояснює інтенсивність атак БПЛА проти Горлівки — дрони запускаються буквально з «передгір'я». У відповідь російські війська активно насичують Горлівку системами ППО та РЕБ. Але також з Горлівки активно ведеться обстріл по позиціях ЗСУ. Розуміючи це, окупаційна адміністрація міста мала би вже давно оголосити евакуацію мирного населення з Горлівки.
Що встановлюють на цивільну інфраструктуру для захисту від дронів, ракет та високоточної зброї?
Саме це перетворює цивільні будівлі на військові цілі. Так, 3 жовтня 2024 року у житловому масиві «Сонячний» дрон вдарив по даху багатоповерхівки. Загинув чоловік, згорів автомобіль. Фото очевидців показують задимлення саме даху — мабуть, цілився в обладнання.
У травні 2024 року в окупованій Горлівці Донецької області безпілотник атакував багатоповерховий будинок. В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що будинок, розташований на вулиці Болотникова, 11/1 у Микитівському районі — не військовий об'єкт, і могли постраждати мирні жителі.
На фото наслідків удару, які опублікував «мер» Горлівки Іван Приходько, можна побачити мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження «Муром-П». Комплекс призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів.
Пізніше Приходько відредагував свій допис в Telegram, вилучивши фото із «Муромом».
Не варто забувати, що у Горлівці житлові масиви Центрально-Міського та Микитівського районів розташовані у щільній близькості до промислових об'єктів. Територія складу, заводу, фабрики — відмінне місце для зберігання військової техніки у прифронтовому місті. Особливо якщо сам промисловий об'єкт не працює.
Наприклад, завод «Стирол» межує з будинками на просп. Перемоги, площі Леніна та вулицях Центрального району.
Шахти у Микитівському районі розташовані впритул до масивів Комсомолець, Ртутний, Будівельник, Гагаріна, Мічурова. Також у цьому районі колись знаходилися Микитівський м'ясо- та хлібокомбінати, алебастровий завод.
Таким чином, атаки дронів ЗСУ на Горлівку — це не стихійний терор, а цілеспрямовані удари по об'єктах, які використовують цивільну інфраструктуру у військових цілях. Загиблі та поранені серед мирних — трагічний, але логічний наслідок російської тактики «живого щита».