Десятки дронів щодня атакують Горлівку: як «ДНР» перетворила людей на живий щит

У середньому за один тиждень російські сили збивають від 200 до 300 українських безпілотників над окупованою Горлівкою. Ця цифра може здатися такою, що шокує — особливо якщо керуватися офіційною риторикою «ДНР», яка стверджує, що ЗСУ полюють громадянське населення. Проте за масовими атаками криється інша картина: дрони ЗСУ насамперед полюють на військові цілі, які окупанти вміло ховають серед цивільної інфраструктури.



Горлівка — це прифронтове окуповане місто Донецької області. До повномасштабного вторгнення РФ до України у Горлівці залишалося близько 240 тисяч осіб. На відміну від ряду сусідніх фронтових міст, захоплених російською армією, у Горлівці збереглася цивільна інфраструктура. І головна проблема мирних жителів у тому, що за їхніми спинами у цивільній інфраструктурі військові ховаються ще з 2014 року.

Чому автобуси так часто під ударом: транспорт як щит та ціль

Найбільш помітні атаки дронів припадають на громадський транспорт та автомобілі. З першого погляду — звичайні маршрутки та старі автобуси, проте за умов російської окупації це може бути лише маскування.

Російські окупанти системно використовують цивільний транспорт для перекидання військових та спецпідрозділів, а також для перевезення боєприпасів та обладнання. Але це ретельно маскують.

Крім того, з осені 2024 року в міських автобусах встановлюють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця техніка пригнічує сигнали дронів, збиває GPS-навігацію та заважає управлінню FPV-дронами. Тобто автобус, який візуально не відрізняється від громадського, може бути рухомою військовою платформою. Тому такі цілі потрапляють під удари ЗСУ.

Але окупаційна влада підносить таке ноу-хау як вимушений захід, нібито через те, що українські дрони полюють на мирних людей, коли ті пересуваються містом.

Багато випадків ударів по транспорту сталося у Микитівському районі Горлівки. Нижче лише частина випадків:

4 лютого 2025 року дрон уразив автобус у селищі Гольмівському, поранено водія.

11, 14 та 15 лютого — серія атак по автобусах у житловому масиві «Будівельник». Пошкоджено щонайменше 3 маршрутки, один автобус знищено.

26 березня — удар по автобусу з пасажирами, водій у критичному стані. За заявою «мера» Горлівки, лише наявність РЕБ та маневр водія врятували пасажирів від масової загибелі.

16 червня — дрон атакував автобус маршруту №100. Постраждали дві мирні мешканки.

За класикою окупанти не повідомляють про поранення чи ліквідацію військових. «Щастя» для них повідомити про жертви серед цивільних. А ось випадки, коли поранено лише водія — підозрілі. Він просто може бути єдиним цивільним в автобусі, а про решту жертв серед пасажирів просто не можна говорити. Інакше російські пропагандисти просто не мають приводу для звинувачень на адресу «українських нацистів».

Військові технології на дахах житлових будинків

Російські війська розміщують військове обладнання безпосередньо на житлових будинках в окупованих містах. У Горлівці це найбільш актуально, тому що позиції ЗСУ перебувають на відстані приблизно 7–10 км від околиць окупованого міста, а в деяких напрямках — навіть ближче ніж 5 км. Все залежить від конкретної ділянки фронту.

Це пояснює інтенсивність атак БПЛА проти Горлівки — дрони запускаються буквально з «передгір'я». У відповідь російські війська активно насичують Горлівку системами ППО та РЕБ. Але також з Горлівки активно ведеться обстріл по позиціях ЗСУ. Розуміючи це, окупаційна адміністрація міста мала би вже давно оголосити евакуацію мирного населення з Горлівки.

Що встановлюють на цивільну інфраструктуру для захисту від дронів, ракет та високоточної зброї?

ЗРК «Панцырь-С1», «Тор-М2» та «Стрела-10».

Системи РЕБ типу «Поле-21», «Житель», «Муром-П», «Територія» — фіксувалися на дахах будинків у Горлівці, Донецьку та інших населених пунктах.

Саморобні РЕБ та розвідувальні станції (наприклад, «Аистенок») монтуються прямо на багатоповерхівках, у тому числі з видом на підконтрольні Україні території.

Саме це перетворює цивільні будівлі на військові цілі. Так, 3 жовтня 2024 року у житловому масиві «Сонячний» дрон вдарив по даху багатоповерхівки. Загинув чоловік, згорів автомобіль. Фото очевидців показують задимлення саме даху — мабуть, цілився в обладнання.

У травні 2024 року в окупованій Горлівці Донецької області безпілотник атакував багатоповерховий будинок. В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що будинок, розташований на вулиці Болотникова, 11/1 у Микитівському районі — не військовий об'єкт, і могли постраждати мирні жителі.

На фото наслідків удару, які опублікував «мер» Горлівки Іван Приходько, можна побачити мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження «Муром-П». Комплекс призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного та радіолокаційного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів.

Пізніше Приходько відредагував свій допис в Telegram, вилучивши фото із «Муромом».

Де ховаються окупанти

Не варто забувати, що у Горлівці житлові масиви Центрально-Міського та Микитівського районів розташовані у щільній близькості до промислових об'єктів. Територія складу, заводу, фабрики — відмінне місце для зберігання військової техніки у прифронтовому місті. Особливо якщо сам промисловий об'єкт не працює.

Наприклад, завод «Стирол» межує з будинками на просп. Перемоги, площі Леніна та вулицях Центрального району.

Шахти у Микитівському районі розташовані впритул до масивів Комсомолець, Ртутний, Будівельник, Гагаріна, Мічурова. Також у цьому районі колись знаходилися Микитівський м'ясо- та хлібокомбінати, алебастровий завод.

Таким чином, атаки дронів ЗСУ на Горлівку — це не стихійний терор, а цілеспрямовані удари по об'єктах, які використовують цивільну інфраструктуру у військових цілях. Загиблі та поранені серед мирних — трагічний, але логічний наслідок російської тактики «живого щита».