У житловому районі Херсона впав дрон із боєприпасами

У Херсоні знайшли ударний дрон.

У Таврійському мікрорайоні Херсона зафіксовано падіння саморобного ударного дрона з бойовими зарядами. Про це повідомили очевидці та міські Telegram-канали, опублікувавши фото з місця події. На знімку видно зруйнований квадрокоптер із підвісною системою для скидання боєприпасів.



Судячи з конструкції та розміру набоїв, мова може йти про осколкові гранати або постріли для автоматичних гранатометів (наприклад, типу ВОГ-17 або ВОГ-25), які часто використовуються в імпровізованих ударних БпЛА.



Безпілотник зруйнований — зламані лопаті. Причиною падіння могла стати як технічна несправність, так і вплив засобів радіоелектронної боротьби.



У Херсоні окупанти неодноразово використовували ударні БпЛА проти цивільної техніки, що створює серйозну загрозу для мирного населення.

Раніше, 20 травня 2025 року, у Херсоні пасажирський автобус комунального підприємства «Херсонський комунальний транспортний сервіс» був атакований російським безпілотником.



Також окупанти РФ атакували за допомогою БПЛА маршрутне таксі в Шуменському мікрорайоні Херсона.