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Війська Росії дроном атакували машину в Покровську: загинув чоловік, його дружина поранена

25 червня 2025, 15:08

Війська Росії дроном атакували машину в Покровську: загинув чоловік, його дружина поранена

Наслідки атаки на Донецьку область. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки атаки на Донецьку область. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 25 червня російські війська FPV-дроном вдарили по автомобілю «ВАЗ-2101» у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

У машині перебували цивільні. Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік, а його дружина 67 років отримала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми та осколкове поранення.

Також армія РФ дроном-камікадзе «Шахед» атакувала приватний сектор села Торське Дружківської територіальної громади. Постраждала жінка 68 років. У неї діагностували осколкові поранення голови, грудної клітки, передпліччя, стегна та контузію.

Серед пошкоджених об'єктів – приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автотранспорт.

Нагадаємо, що 25 червня російський дрон вдарив по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранені дві людини.

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Війна Поранені Шахед Атака БПЛА FPV-дрон
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