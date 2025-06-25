Війська Росії дроном атакували машину в Покровську: загинув чоловік, його дружина поранена

Наслідки атаки на Донецьку область. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 25 червня російські війська FPV-дроном вдарили по автомобілю «ВАЗ-2101» у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У машині перебували цивільні. Внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік, а його дружина 67 років отримала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми та осколкове поранення.



Також армія РФ дроном-камікадзе «Шахед» атакувала приватний сектор села Торське Дружківської територіальної громади. Постраждала жінка 68 років. У неї діагностували осколкові поранення голови, грудної клітки, передпліччя, стегна та контузію.



Серед пошкоджених об'єктів – приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автотранспорт.

Нагадаємо, що 25 червня російський дрон вдарив по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого поранені дві людини.