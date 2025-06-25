У ЗСУ відповіли, чому російські війська майже не штурмують «у лобову» в Торецьку та Часовому Яру

Ситуація поблизу Торецька та Часового Яру. Фото: карта DeepState

Російські війська зараз проводять невелику кількість штурмів у містах Торецьк та Часів Яр Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, останнім часом у Часовому Яру окупанти за добу проводять 2-3 штурми, у Торецьку – не більше п'яти.



«Вони намагаються проводити штурмові дії у напрямку селища Диліївка (поблизу Торецька – ред.) та у напрямку села Ступочки (біля Часового Яру – ред.). У напрямку Часового Яру вони хочуть рухатися не з дальнього флангу – не з боку села Григорівка, а з боку Ступочок, щоб поєднувати всі ці наступальні дії з Торецького напрямку і потім, як варіант, приєднувати Часовоярський напрямок. На протилежному фланзі у них не так вдало виходить, тому вони рухаються там, де виходить. А там залишається велика кількість обстрілів – понад 100. Тобто продовжують обстрілювати й тримають таким чином нас у тонусі, щоб ми там не покращували положення. Ну і плюс канал, який, як і раніше, відіграє перешкоду, внаслідок чого вони не можуть там накопичити якусь кількість наступального потенціалу та техніки для того, щоб проводити штурми», – розповів Запорожець.



Речник ОТУ «Луганськ» зазначив, що росіяни майже не штурмують Торецьк та Часів Яру «в лобову», бо не хочуть цього робити.



«Вони той ресурс, який був направлений на «лобові атаки», швидше за все, використовують у флангових атаках», – заявив він.



Запорожець підтвердив, що армія РФ зараз своїми ударами остаточно зносить ці міста.



«У центральній частині Часового Яру взагалі тільки фундамент залишився, скоро тільки «пил» залишиться. У Торецьку окупанти вважають, що їм не потрібно штурмувати, бо розраховують, що ми самі відійдемо, якщо вони «переріжуть» логістику. Вони зараз обрушують на логістику просто божевільні ресурси: і авіабомби, і дрони», – додав речник.

Нагадаємо, що Часів Яр штурмували російські десантники та спецназ.