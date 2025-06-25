Росіяни регулярно обстрілюють Костянтинівку, у місті залишається понад 8500 людей — ОВА

Філашкін розповів про ситуацію про Костянтинівку. Фото: скріншот

У прифронтовій Костянтинівці на Донеччині ситуація дуже важка. Російські окупанти щодня обстрілюють місто і громаду з усього наявного озброєння. У самій Костянтинівці залишається понад 8500 людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«У місті залишається 8760 тисяч людей. Ворог щодня обстрілює місто та громаду керованими авіаційними бомбами, ФАБ-250 та КАБ-250, FPV-дронами та ствольною артилерією. Люди майже не виїжджають. Ситуація у Костянтинівці найскладніша», — розповів він.



Крім того, за словами Філашкіна, росіяни руйнують об'єкти критичної інфраструктури — газо, водо та електропостачання. Часто енергетики підпадають під російські обстріли.



Загалом на підконтрольній частині Донецької області залишається близько 270 тисяч цивільних.



Раніше Філашкін повідомляв, що місто Костянтинівка Донецької області знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

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