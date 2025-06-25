«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова»: його звинувачують «у стрільбі по мирному жителю Маріуполя»

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно 30-річного стрільця 2-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Ярослава Котляра. Про це стало відомо із повідомлення «Прокуратури ДНР».



Окупанти заявили, що нібито «з березня по квітень 2022 року Котляр на вогневій позиції у дворі багатоквартирного будинку в Маріуполі вистрілив з автомата по мирному жителю, який йшов вулицею».



«Однак пораненому чоловіку вдалося врятуватися», – сказали у фейковому відомстві.



Псевдосуд «засудив» бійця «Азова» до 21 року позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» жителю окупованого Донецька Юліану Белоконю, його звинувачують у «шпигунстві для ГУР».