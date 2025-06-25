Внаслідок російських ударів у Покровську за червень загинули 17 людей, постраждали — 32

В ОВА розповіли про ситуацію у Покровську. Фото: Нацполіція

Російські окупанти мають на меті окупувати Покровськ, зараз активно обстрілюють місто та громаду. Лише за червень загинуло 17 цивільних, понад 30 людей — постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«У прифронтовому місті Покровськ залишається 1720 цивільних. Ворог щодня обстрілює місто, майже зруйнував центр. За червень 17 людей загинули, ще 32 отримали поранення. Люди виїжджають повільно», — повідомив він.



Філашкін додав, що за місяць із міста виїхало 95 осіб, а з громади — 110. У місті продовжують функціонувати кілька приватних магазинів, крім того, благодійні організації завозять гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.



Раніше ми писали, що у прифронтовій Костянтинівці Донецької області ситуація дуже важка. Російські окупанти щодня обстрілюють місто і громаду з усього озброєння. У самій Костянтинівці залишається понад 8500 осіб.

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