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«Ми починали з риболовлі, а стали підтримкою для багатьох людей»: Як працює «Клуб рибалок України»

25 червня 2025, 17:09

«Ми починали з риболовлі, а стали підтримкою для багатьох людей»: Як працює «Клуб рибалок України»

Фестиваль риболовлі для сімей у Києві. Фото: Facebook/Клуб рибалок України NGO Фестиваль риболовлі для сімей у Києві. Фото: Facebook/Клуб рибалок України NGO

У 2018 році, в місті Краматорськ Донецької області, зародилася Громадська організація «Клуб рибалок України — Юей Фішинг Клуб». Історія цієї організації — це шлях від ентузіастів риболовлі до потужної гуманітарної структури, що активно працює в 16 регіонах України. Фестиваль риболовлі для сімей у Києві.

Що таке «Клуб рибалок України»?

У 2018 році, коли ідея створення «Клубу рибалок України» тільки визрівала, головною метою було об'єднати любителів риболовлі, підтримувати їхні інтереси та, що найважливіше, сприяти сталому рибальству та збереженню водних ресурсів країни. Від перших днів свого існування, організація проводила риболовні турніри, семінари та тренінги з техніки риболовлі та екологічної відповідальності. Ці ініціативи швидко завоювали прихильність, і «Клуб рибалок України» почав стрімко розвиватися.

Масштаб та вплив сьогодні

Сьогодні «Клуб рибалок України» — це значно більше, ніж просто спільнота рибалок. Це розгалужена гуманітарна організація з широкою мережею офісів та потужною командою. На початок 2024 року, до складу організації входить 286 осіб, а також близько 800 волонтерів по всій Україні та за кордоном. Головний офіс організації нині функціонує в Києві, а проєктний офіс у Краматорську залишається ключовим осередком волонтерської роботи на Донеччині. Додаткові офіси успішно працюють у Сумах та Хмельницькому, розширюючи географію впливу. За 6 років своєї діяльності, за підтримки партнерів, «Клуб рибалок України» відкрив 29 просторів та реалізував близько 1000 суспільно важливих ініціатив та активностей у різних регіонах України. Організація активно сприяє сталому розвитку та екологічній свідомості, ставши справжнім лідером ефективних змін. Від вудочки — до великої справи.

Волонтерський напрямок

Спочатку, зареєстрована в Краматорську, організація зосереджувалася на підтримці спортивної та аматорської риболовлі, організовувала фестивалі та змагання. Проте, виклики часу та ситуація в регіоні спонукали ідейних рибалок, які завжди турбувалися про навколишніх, до ширшої гуманітарної діяльності. «Клуб рибалок України» почав активно реалізовувати гуманітарні проєкти, долаючи гендерну нерівність та поширюючи ідеї відповідального батьківства, особливо в Донецькій області. Наразі, організація присутня в 15 регіонах України, де активно надає психосоціальну підтримку та інші життєво важливі послуги.

«ТатоХаб» — простір для відповідальних татусів

Цей всеукраїнський проєкт є справжнім простором для татів та чоловіків, які прагнуть дізнатися більше про виховання, піклування та догляд за дітьми, а також сприяти формуванню здорових стосунків у родині. «ТатоХаб» у Краматорську — один із таких просторів. Для цього ми організовуємо навчальний курс «Школа для татусів», де навчаємо татів як бути відповідальним та хорошим татом, різноманітні психологічні тренінги, семінари, воркшопи для батьків та індивідуальні консультації психолога, творчі та кулінарні майстер-класи, спортивні змагання. Мережа «ТатоХаб» успішно функціонує у 12 великих містах України.

Захід з приготування канапе для татів у просторі ТатоХаб.Краматорськ. Фото: Facebook/Тато Хаб

Освітня підтримка дітей

«Клуб рибалок України» працює також над освітнім напрямом. Першими кроками стало створення Digital Learning Centers — 6 просторів на Донеччині, спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ, де діти могли продовжувати навчання. Зараз це освітні мобільні бригади, основна місія яких — надати освітню підтримку, де дитина отримує не тільки знання, а й навички для самостійного навчання та подолання труднощів. Ці бригади здійснюють виїзди до дітей, застосовуючи комплексний підхід, що підтримує не лише академічне навчання, а й внутрішні чинники, що на нього впливають. На заняттях дітям допомагають навчатися, виявляти приховані труднощі та надають необхідну підтримку.

Заняття для підлітків у Мобільній освітній бригаді за підтримки «Клубу рибалок України». Фото: Facebook/Клуб рибалок України NGO

За 6 років «Клуб рибалок України» пройшов довгий шлях, перетворившись з локальної ініціативи на потужну національну організацію з міжнародною командою.

«Ми не просто реагуємо на запити суспільства, а самі формуємо їх, поширюючи ідеї відповідальності, сталості та гуманізму. Наша діяльність є яскравим прикладом того, як пристрасть до одного заняття може перерости у масштабну місію, спрямовану на покращення життя тисяч людей. Бо змінювати країну — можна з будь-якої точки. Навіть з рибальського гачка», — підкреслюють в організації.

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