В Україні розмінували п'яту частину небезпечних територій

Площа потенційно замінованих територій в Україні зменшилась більш ніж на 20% порівняно з кінцем 2022 року та становить близько 137 тисяч квадратних кілометрів.



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді в Офісі протимінної діяльності ДСНС, повідомляє урядовий портал.



За словами Шмигаля, основна частина цих територій — сільськогосподарські землі, що є особливо важливим для відновлення аграрного сектору.



«Роботи з очищення ведуть ДСНС, Національна поліція, Міністерство оборони, а також сертифіковані недержавні оператори. В Україні зараз працюють 112 таких операторів, включаючи 8 іноземних. У їхньому розпорядженні понад 9 тисяч фахівців, 278 одиниць розмінувальної та землерийної техніки та понад 13 тисяч металошукачів», — уточнив глава уряду.



Україна вже сформувала міжнародну коаліцію з протимінної діяльності, до якої увійшли понад 50 країн, та залучила $1,2 млрд допомоги на очищення територій, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу писали» про те, що в Україні виробляють власні машини для розмінування.

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